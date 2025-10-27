China busca elevar la esperanza de vida a 80 años para 2030

China se propuso aumentar la esperanza de vida promedio de su población hasta los 80 años para 2030, según informó la agencia oficial Xinhua. Actualmente, el promedio alcanza los 79 años, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Salud.

El anuncio se realizó tras el pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh), que delineó los preparativos del próximo plan quinquenal (2026-2030). La medida busca responder al desafío que representa el envejecimiento acelerado de la sociedad china.

Envejecimiento y desafíos sanitarios

El director de la Comisión Nacional de Salud, Lei Haichao, explicó que el objetivo es mejorar la atención a las personas mayores mediante la optimización de los servicios básicos de salud y cuidado, el fortalecimiento del seguro de atención a largo plazo, y el desarrollo de programas para quienes padecen discapacidades o demencia.

Asimismo, el funcionario anunció una ampliación de los servicios de rehabilitación y cuidados paliativos, junto con una fuerte inversión en la prevención de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes.

Más de 400 millones de mayores para 2035

Según las proyecciones oficiales, para 2035 habrá más de 400 millones de personas mayores de 60 años en China, lo que equivaldrá a más del 30% de la población.

Este cambio demográfico impactará directamente en la fuerza laboral y en el crecimiento económico del país, al tiempo que aumentará la presión sobre el sistema sanitario y de pensiones.

La situación preocupa a las autoridades, que en los últimos años han reportado un descenso consecutivo de la población: China registró contracciones demográficas en 2022, 2023 y 2024, las primeras desde 1961.

El envejecimiento poblacional se ha convertido en uno de los principales desafíos del desarrollo sostenible del gigante asiático. En este contexto, la salud pública y la longevidad activa se perfilan como ejes centrales del próximo plan quinquenal, que definirá la hoja de ruta de China rumbo a 2030.