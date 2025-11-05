China donó 4.000 chalecos antibalas para la Policía de Perú

El Gobierno de China donó 4.000 chalecos antibalas nivel III-A para la Policía Nacional del Perú, según destacó este miércoles el presidente interino, José Jerí, durante una ceremonia de entrega de equipamiento para fortalecer la capacidad operativa de esta institución en la lucha contra el crimen organizado, la principal labor en la que está ocupado actualmente el mandatario.

En un acto realizado en el Ministerio del Interior, Jerí entregó 123.534 prendas, entre las cuales figuran casacas, chalecos y correas para vestir a 56.000 efectivos de la Policía Nacional, además de 2.282 fusiles de asalto y la donación de los 4.000 chalecos antibalas donados por China.

"Agradezco a las mypes (micro y pequeñas empresas) que han confeccionado (las prendas) y la cooperación de China, con quienes además estamos unidos no solamente por su historia milenaria sino por la lucha contra la delincuencia. Nuestra Policía no está sola, tiene un Gobierno firme dando la cara, contraatacando la criminalidad", expresó Jerí.