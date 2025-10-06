China implementa nuevo sistema online de visados para viajeros chilenos

La Embajada de China en Chile anunció la puesta en marcha de su nuevo sistema de solicitud de visados en línea a partir del 30 de septiembre, con el objetivo de agilizar y simplificar los trámites para quienes planean viajar al país asiático.

En el nuevo portal oficial, los usuarios podrán rellenar formularios, cargar documentos y hacer seguimiento del estado de su solicitud sin necesidad de acudir presencialmente hasta las últimas etapas del proceso.

El antiguo sitio web dejó de operar desde esa misma fecha, aunque las solicitudes iniciadas antes del cambio seguirán su curso normal hasta el 17 de octubre de 2025.

Cómo funciona el nuevo sistema

El procedimiento online de visado para China consta de varias etapas:

Registro en línea : los solicitantes deben crear una cuenta con su correo electrónico en el sitio web y seleccionar Santiago de Chile como lugar de trámite.

: los solicitantes deben crear una cuenta con su correo electrónico en el sitio web y seleccionar Santiago de Chile como lugar de trámite. Formulario digital : se completa íntegramente en la plataforma; se recomienda usar un computador y cargar una foto con fondo blanco.

: se completa íntegramente en la plataforma; se recomienda usar un computador y cargar una foto con fondo blanco. Carga de documentos : se adjuntan los archivos requeridos (pasajes, reservas, carta de invitación, entre otros).

: se adjuntan los archivos requeridos (pasajes, reservas, carta de invitación, entre otros). Revisión consular: la Embajada revisará la información y podrá pedir correcciones o documentos adicionales.

El seguimiento del trámite puede realizarse desde la sección "Comprobar el estado de mi solicitud". Según la embajada, esta fase suele tardar entre uno y dos días hábiles.

Entrega de documentos y pago

Una vez aprobada la solicitud online, el sistema notificará al usuario que debe presentar su pasaporte original y otros documentos en la Embajada de China en Santiago.

Dirección : avenida Pedro de Valdivia 550, Providencia.

: avenida Pedro de Valdivia 550, Providencia. Horario de atención : lunes a viernes (excepto festivos) de 9:30 a 12:15.

: lunes a viernes (excepto festivos) de 9:30 a 12:15. Pago : mediante depósito o transferencia al Banco de Chile, cuenta corriente Nº 851-02171-09, a nombre de Embajada de China (RUT 69.901.500-8).

: mediante depósito o transferencia al Banco de Chile, cuenta corriente Nº 851-02171-09, a nombre de Embajada de China (RUT 69.901.500-8). Correo de contacto: chinaconsularchl@gmail.com

El retiro de pasaportes se realizará los lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 17:00, presentando el comprobante de pago y el resguardo de retiro.

Revisa todos los detalles en este enlace.