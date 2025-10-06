China implementa nuevo sistema online de visados para viajeros chilenos
Desde el 30 de septiembre, la Embajada de China en Chile digitaliza el proceso de solicitud de visas, facilitando trámites y seguimiento en línea.
La Embajada de China en Chile anunció la puesta en marcha de su nuevo sistema de solicitud de visados en línea a partir del 30 de septiembre, con el objetivo de agilizar y simplificar los trámites para quienes planean viajar al país asiático.
En el nuevo portal oficial, los usuarios podrán rellenar formularios, cargar documentos y hacer seguimiento del estado de su solicitud sin necesidad de acudir presencialmente hasta las últimas etapas del proceso.
El antiguo sitio web dejó de operar desde esa misma fecha, aunque las solicitudes iniciadas antes del cambio seguirán su curso normal hasta el 17 de octubre de 2025.
El procedimiento online de visado para China consta de varias etapas:
El seguimiento del trámite puede realizarse desde la sección "Comprobar el estado de mi solicitud". Según la embajada, esta fase suele tardar entre uno y dos días hábiles.
Una vez aprobada la solicitud online, el sistema notificará al usuario que debe presentar su pasaporte original y otros documentos en la Embajada de China en Santiago.
El retiro de pasaportes se realizará los lunes, miércoles y viernes de 15:00 a 17:00, presentando el comprobante de pago y el resguardo de retiro.
Revisa todos los detalles en este enlace.