Directora del Instituto Confucio UST: "El chino mandarín es una necesidad concreta"

En un contexto de doble celebración, con el próximo aniversario de 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China y los 18 años de trayectoria del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás (UST), la directora de la institución, Lilian Espinoza, conversó sobre el notable crecimiento y el impacto que ha tenido el aprendizaje del idioma y la cultura china en el país.

Lo que comenzó en 2007 como "bastante curiosidad pero poca información", se ha transformado en una tendencia consolidada. "La verdad que el crecimiento ha sido bastante exponencial y sostenido durante todos estos años", afirmó Espinosa a Efecto China.

"Hoy día ya con casi 18 años de trayectoria hemos visto cómo ya el chino se ve como una necesidad concreta", señaló.

Más allá del idioma: una inmersión cultural

La directora enfatizó que el objetivo del instituto va más allá de la enseñanza lingüística; busca una comprensión integral de China. "Es de comprender a China un poco en todas las dimensiones de lo que esto involucra", explicó.

Esta necesidad se refleja en el mundo corporativo, donde cada vez más empresas buscan profesionales que no solo dominen el idioma, sino que también entiendan los matices culturales.

"A nosotros nos llaman empresas para preguntarnos cómo piensan los chinos, a veces no saben si están contentos, están enojados. Entonces, la verdad que se hace imperante saber un poquito de la cultura de ellos", comentó.

Con más de 17.000 estudiantes que han pasado por sus aulas y sobre 2.200 actividades culturales realizadas, el Instituto Confucio UST se ha posicionado como un "pionero en la educación sinóloga en Chile".

La adaptación a la era digital durante la pandemia fue clave, convirtiéndose en un líder en la adaptación digital y expandiendo su alcance desde Arica hasta la Antártica, e incluso conectando con exalumnos que continúan sus estudios en China.

Un puente de oportunidades y transformación

Para Lilian Espinoza, el instituto ha sido un "puente real entre estos dos mundos", cuya misión es "acompañar trayectorias, transformando esta curiosidad por China en experiencias concretas y profundas".

Programas como los campamentos de verano y las becas de estudio han sido determinantes. "Nosotros hemos tenido alumnos que nunca han viajado en avión y su primer acercamiento con el mundo es su viaje a China", relató, ilustrando el poder transformador de estas iniciativas.

Estos programas han forjado el destino de muchos profesionales, desde abogados que hoy son asesores en la Subsecretaría de Relaciones Internacionales hasta ganadores del concurso "Puente Chino" que realizan doctorados en Beijing.

"Son personas súper cotizadas en el ámbito laboral porque tienen el conocimiento del idioma, el conocimiento de la cultura que hoy día es tan necesaria", agregó.

Equidad y acceso al futuro

Abordando la accesibilidad, Espinoza destacó que los cursos de chino mandarín son "bastante accesibles" en comparación con otros idiomas. Además, un robusto sistema de convenios y becas de hasta el 35%, junto con becas de continuidad, asegura que la mayoría de los estudiantes puedan acceder a la formación.

"La mayoría de nuestros estudiantes quienes ingresan están becados", aseguró, subrayando el compromiso de la institución con la equidad, incluyendo a los estudiantes de regiones.

De cara a los próximos 18 años, el desafío es consolidar la plataforma digital, mantenerse a la vanguardia en metodologías de enseñanza y crear más instancias de intercambio directo entre estudiantes chilenos y chinos.

El objetivo final, según Espinoza, es que el aprendizaje del idioma sea "la antesala a un mundo de posibilidades", motivando a más personas a ver el chino mandarín como "una alternativa real para su futuro".