Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.8°
Humedad74%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Efecto China: 55 años de la amistad diplomática entre China y Chile

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Esta semana conversamos con el economista Patricio Conejero, del Observatorio Latinoamericano-China de la Universidad de Buenos Aires, quien contó a Efecto China los estudios del gigante asiático en nuestra región.

En un nuevo ciclo de entrevistas en nuestro programa, en esta oportunidad conversamos con el profesor Andrés Bórquez, académico de la Universidad de Chile, quien profundizó sobre la amistad diplomática entre nuestro país y China, que este año cumple 55 años.

Y junto al Instituto Confucio Santo Tomás, Carla Morales Vallejos nos enseñó el rol que juega el silencio en el chino mandarín.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados