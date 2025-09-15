Esta semana conversamos con el economista Patricio Conejero, del Observatorio Latinoamericano-China de la Universidad de Buenos Aires, quien contó a Efecto China los estudios del gigante asiático en nuestra región.

En un nuevo ciclo de entrevistas en nuestro programa, en esta oportunidad conversamos con el profesor Andrés Bórquez, académico de la Universidad de Chile, quien profundizó sobre la amistad diplomática entre nuestro país y China, que este año cumple 55 años.

Y junto al Instituto Confucio Santo Tomás, Carla Morales Vallejos nos enseñó el rol que juega el silencio en el chino mandarín.

