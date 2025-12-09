En Efecto China, esta semana conversamos con Alexandra Joo, quien nos contó sobre la historia del Centro Social y Cultural Cheng Ning Hui, ubicado en Antofagasta.

Además, la ministra de Minería, Aurora Williams, repasó la gira que realizó por el gigante asiático, el posicionamiento de Chile en el debate sobre minerales estratégicos y cómo avanzan los acuerdos para extraer el litio.

Y como cada semana, Carla Morales Vallejos -del Instituto Confucio Santo Tomás- nos habló sobre cómo es aprender al estilo "Z": educación, aplicaciones y la creatividad en la juventud de China.

