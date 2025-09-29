Al conmemorarse 55 años de relaciones bilaterales entre Chile y China, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, abordó en Efecto China el estado actual de los lazos entre ambos países.

Además, el programa contó con la participación del generador de contenidos Álvaro García, conocido como "Qileno en China", quien relató sus aventuras en el gigante asiático, incluyendo el hito de ser el primer connacional en colocar un bloque en la Gran Muralla.

El componente cultural también estuvo presente al celebrar el natalicio de Confucio, el gran maestro de la antigüedad, junto Carla Morales, académica del Instituto Confucio Santo Tomás.

