SGCC y CGE refuerzan la integración cultural con el Día de Puertas Abiertas en la Nube en China, Chile y Brasil

SGCC y CGE - Día de Puertas Abiertas

Como parte de las actividades de integración cultural que lleva a cabo State Grid Corporation of China (SGCC) en las empresas que opera en Sudamérica, el 7 de noviembre se realizó una actividad con expresiones artísticas únicas de cada país, con danzas tradicionales de China, Chile y Brasil, donde trabajadores de los tres países se reunieron.

La celebración del "Día de Puertas Abiertas en la Nube China-Brasil-Chile 2025" se realizó bajo el lema: "Las peonías florecen en el sur y la fragancia de la música y la danza llena el aire. La electricidad une corazones y la cultura crea lazos duradero".

Entre las actividades destacaron una muestra de danzas tradicionales de Chile y Brasil, así como la presentación de la famosa ópera china Han. Este evento, celebrado simultáneamente en siete localidades de Guangdong, Hubei y Fujian (China), además de diversas ciudades de Chile y Brasil, evidencia los logros alcanzados en la promoción del intercambio cultural y la integración entre China y el resto del mundo, fortaleciendo los lazos entre sus pueblos.

La Ópera Han

La Ópera Han fue reconocida en 2006 como Patrimonio Cultural Inmaterial de China. Con más de 300 años de historia, es la ópera principal de la provincia de Hubei.

Su melodía se basa en los sistemas melódicos Xipi y Erhuang, que dieron origen al sistema melódico Pihuang. La ópera cuenta con diez personajes principales: Mo, Jing, Sheng, Dan, Chou, Wai, Xiao, Tie, Fu y Za. Posee más de 400 canciones y melodías tradicionales.

Las representaciones con gongs y tambores son abundantes y se dividen en Dada, Xiaoda y Chuanda, siendo esta última especialmente distintiva por su ritmo vibrante y atmósfera apasionada.

En el pasado existían miles de obras tradicionales de Ópera Han, pero hoy sobreviven poco más de 650 piezas, centradas principalmente en la historia y los cuentos populares. Considerada una de las raíces de la Ópera de Pekín, la Ópera Han se caracteriza por su profundo sabor cultural regional.

Integración cultural

Desde 2021, State Grid Corporation of China organiza la jornada de puertas abiertas "State Grid-South America", cuyo propósito es difundir y explicar la cultura tradicional china -como la Ópera de Pekín, el arte del té, la cerámica y otras expresiones- a empleados locales, sus familias, comunidades y medios de comunicación en Brasil y Chile.

Estas actividades buscan promover la interacción, el intercambio y la cooperación entre las empresas chinas y las comunidades locales, fomentar la integración cultural y construir un puente de amistad entre China y Sudamérica, mostrando al mundo una China auténtica, multidimensional e integral.

Este es un contenido presentado por CGE.