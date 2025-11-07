Bci refuerza su oferta de productos verdes para impulsar la sostenibilidad

La urgencia de avanzar hacia economías más limpias y resilientes ha llevado a que la sostenibilidad se convierta en un eje estratégico para la industria financiera. Los bancos cumplen hoy un rol fundamental al canalizar recursos hacia proyectos capaces de generar impacto ambiental y social tangible, lo que contribuye a acelerar la transición climática y a fortalecer el desarrollo inclusivo en Chile.

En este escenario, Banco BCI ha consolidado un portafolio robusto de productos sostenibles. Entre 2022 y 2024, la compañía destinó US$1.923 millones para el financiamiento de proyectos sostenibles, superando la meta que se había propuesto inicialmente y apoyando iniciativas clave para avanzar hacia una economía más limpia.

"Estamos comprometidos con impulsar desde el negocio un efecto positivo en la sociedad, integrando y generando impacto económico, social y ambiental, y creando valor para todos nuestros stakeholders: clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y la sociedad en general. Trabajamos con una mirada de largo plazo, acompañando a personas, empresas y comunidades en su transición hacia un modelo de crecimiento sostenible", señaló Paola Alvano, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de BCI.

Productos alineados a la sostenibilidad

Actualmente, BCI ofrece distintas soluciones financieras con foco sostenible. Entre ellas está el Crédito Hipotecario Verde, que en 2024 financió más de $80.000 millones en viviendas con criterios de eficiencia energética. A esto se suma el Seguro Automotriz Verde, pensado para vehículos eléctricos e híbridos, que impulsa una movilidad más limpia. Además, la Tarjeta de Crédito BCI entrega beneficios en comercios sustentables, incentivando compras con impacto positivo en el medioambiente.

En el segmento Pymes, BCI impulsa procesos de transformación energética mediante Leasing Verde y créditos para proyectos de eficiencia energética, electromovilidad, economía circular y agricultura sostenible. Durante 2024 se realizaron más de 100 operaciones sostenibles para más de 50 compañías, de las cuales un 71% se orientó a eficiencia energética y electromovilidad. El Leasing Verde alcanzó un stock superior a $85.000 millones y ventas por $52.400 millones en equipos y vehículos eléctricos, facilitando la adopción de soluciones sostenibles por parte de los emprendedores.

En materia de inversiones, Banco BCI ofrece alternativas a través de BCI Asset Management, entre ellas el Fondo Mutuo BCI Deuda Global Sostenible, que durante este año registra una rentabilidad anual de 2,88% y el Fondo Mutuo BCI Acciones Sostenibles ESG que anota una rentabilidad de 12,39%. Por otro lado, la Corredora de Bolsa de BCI cuenta con el Portafolio Accionario ESG, que acumula una ganancia de 55,2% en los últimos 12 meses, superando en 14 puntos porcentuales al IPSA en el mismo periodo.

Meta al 2026

Para los próximos años, el banco se propone ampliar su impacto. La meta al 2026 es alcanzar un total acumulado de US$2.055 millones en instrumentos verdes y US$3.893 millones en financiamiento social. Este crecimiento busca movilizar recursos hacia proyectos con impacto ambiental y social, contribuyendo a acelerar la transición climática y fortalecer el desarrollo inclusivo en Chile.

Además, la institución proyecta que este esfuerzo se traduzca en un portafolio cada vez más diversificado, con foco en sectores críticos como energía limpia, agua, gestión de residuos, electromovilidad y economía circular, junto con soluciones sociales que fortalezcan el acceso financiero de mujeres, jóvenes, adultos mayores y pymes, sectores clave para la productividad y el empleo en el país.

Este es un contenido presentado por Bci.