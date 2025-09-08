En septiembre, descubre "Beto y Bella y la duda de Beni": una historia sobre identidad y pertenencia

Editorial Zig-Zag invita a las familias a descubrir "Beto y Bella y la duda de Beni", la más reciente entrega de la saga escrita por Gary Ramos e ilustrada por Marianela Frank.

Dirigido a niños y niñas desde los 6 años, "Beto y Bella y la duda de Beni" sigue la historia de Beni, un joven guacamayo nacido en los bosques valdivianos, cuyos padres emigraron desde el Amazonas. A través de su vivencia, el relato invita a conversar sobre migración, pertenencia e identidad, al mismo tiempo que fomenta valores como la empatía, la inclusión y el respeto por la diversidad cultural.

"En Editorial Zig-Zag creemos que los libros no solo entretienen, sino que también abren conversaciones valiosas en el hogar y generan recuerdos compartidos en familia. Con Beni, los niños y niñas se enfrentan a preguntas que los inspiran a reconocerse y valorar tanto sus raíces como lo que los hace únicos", señala Camila Bralic, editora de la Línea Infantil y Juvenil de Editorial Zig-Zag.

Este libro se convierte en un recurso ideal para promover el diálogo en familia y en la sala de clases, consolidando además el hábito lector en las primeras edades.

"Beto y Bella y la duda de Beni", junto a toda la colección infantil de Editorial Zig-Zag, está disponible en las principales librerías del país, en plataformas digitales y en zigzag.cl.

