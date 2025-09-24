Médicos a domicilio: Cómo esta práctica está salvando vidas en Santiago

Ir a una clínica ya no siempre es la primera opción. Hoy, cientos de familias en la capital prefieren la comodidad y rapidez de un Médico a domicilio en Santiago, una alternativa que evita traslados, reduce tiempos de espera y asegura atención profesional directamente en el hogar.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, en 2022 más de 44.000 personas fallecieron mientras estaban en lista de espera por atención médica, ya fuera especialidad, cirugía o tratamientos garantizados por ley. Muchos de esos casos podrían haberse evitado si la atención fuera más rápida y accesible.

Este tipo de cifras muestran lo urgente que es contar con alternativas como atención médica domiciliaria, que pueden reducir los riesgos asociados a las demoras.

Servicios médicos pensados para toda la familia

FamilyMed acompaña a sus pacientes desde la infancia hasta la adultez mayor con un abanico de servicios médicos a domicilio que se ajustan a diferentes necesidades:

Servicios principales

Medico a domicilio desde la primera infancia hasta adultos mayores

Enfermería a domicilio

Exámenes a Domicilio

Telemedicina

Terapias a Domicilio

Servicio Empresas

Servicios complementarios

Hospitalización domiciliaria.

Pack Anti Caña.

Chequeo preventivo.

Revisión de exámenes médicos.

Certificados médicos.

Y más

¿Por qué elegir FamilyMed?

El valor de FamilyMed no está solo en la comodidad de recibir atención en casa, sino en la calidad humana y profesional de su equipo médico impulsados por un profundo compromiso de responsabilidad social. Agendar es tan fácil como un mensaje por WhatsApp o una llamada, y los pacientes destacan:

Respuesta inmediata.

Médicos acreditados con experiencia en atención domiciliaria.

Un trato cálido, cercano y adaptado a cada etapa de la vida.

Un equipo médico con trayectoria comprobada

Profesionales como la Dra. María José Acosta Loaiza, médico cirujano con título reconocido y Eunacom homologado en Chile. Su experiencia incluye:

Más de 9 años en urgencias, hospitalización, consulta externa y atención domiciliaria.

Formación en gerencia en salud y residencia en psiquiatría

Enfoque humanista para el cuidado de pacientes de todas las edades.

