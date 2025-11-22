Síguenos:
SuperGeek en Cooperativa: Android 16 llega con más seguridad y potenciado por IA

Publicado: | Fuente: Cooperativa
[PRESENTADO por HONOR] Esta semana de SuperGeek en Cooperativa profundizamos en las novedades que trae Android 16, el sistema operativo más utilizado del mundo y en Chile. Para conocer los detalles, conversamos con Camila Domínguez, líder de Android para Latinoamérica, quien explicó cómo la nueva versión incorpora mejoras en seguridad, notificaciones y experiencia de usuario, con un enfoque en inteligencia artificial.

