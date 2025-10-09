Exposición itinerante de arte aborda el tema de duelo gestacional

El 16 de octubre en Balmaceda Arte Joven, en Santiago, comenzará la exhibición de la exposición "Presencia: Duelo gestacional y su representación visual contemporánea", muestra de arte que apunta a visibilizar la realidad de las mujeres que han vivido pérdidas gestacionales.

Luego, la instalación de la artista visual y psicóloga Javiera Muñoz Repetto y la diseñadora textil Sandra Marín estará entre enero y marzo de 2026 en el Centro Cultural La Pincoya de Huechuraba y el Parque Cultural de Valparaíso.

"Es una investigación muy personal sobre el duelo gestacional, en el cual hice entrevistas a mujeres que habían tenido esta vivencia con el objetivo de visibilizar esta temática a través de las artes", explicó Muñoz.