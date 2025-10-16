Puertas Abiertas Artistas Yungay programó su novena edición

Los días sábado 25 y domingo 26 de octubre, entre 15:00 y 20:00 horas, se desarrollará la 9ª versión de Puertas Abiertas Artistas Yungay, encuentro gratuito que invita a recorrer más de 30 espacios de arte y cultura -como talleres, galerías y casas patrimoniales- en el histórico barrio de la zona poniente de la comuna de Santiago.

"El público podrá disfrutar de exposiciones de artes visuales, muralismo en vivo, performances, música, talleres, cine, intervenciones urbanas y actividades familiares", reseñó la organización, que destaca la "participación activa de vecinas, vecinos y visitantes, en torno al arte y la vida barrial".

El mapa de los puntos artísticos del Barrio Tungay está disponible en el sitio artistasyungay.cl.