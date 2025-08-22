Deftones estrena su esperado décimo álbum "private music"

Deftones está de regreso con nueva música. La banda de Sacramento, ganadora de un Grammy y con múltiples discos de platino en su carrera, lanzó su esperado décimo álbum de estudio, "private music", a través de Reprise/Warner Records.

El grupo ya había adelantado parte de este trabajo con dos sencillos: "my mind is a mountain", tema que abre el disco y que alcanzó el número uno en el ranking de canciones de Hard Rock de Billboard con más de 25 millones de reproducciones globales; y "milk of the madonna", estrenada a comienzos de este mes. Ambos recibieron elogios de la crítica especializada y gran entusiasmo de sus fanáticos.

El nuevo disco "private music" reúne 11 canciones que combinan potencia y experimentación, bajo la producción de Nick Raskulinecz, quien ya había trabajado con la banda en Diamond Eyes (2010) y Koi No Yokan (2012). Además, a Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham y Frank Delgado se suma Fred Sablan en el bajo, consolidando una nueva etapa creativa.

El álbum reflexiona sobre la belleza y el peligro de la naturaleza, los desafíos de mantener una mente positiva y las visiones de un viaje más allá de lo físico. Con "private music" Deftones reafirma su ya consolidada trayectoria.

La salida del disco coincide con el inicio de su gira más extensa en Norteamérica, producida por Live Nation. Sobre el nuestro continente, en una entrevista reciente con Rolling Stone, el baterista Abe Cunningham reveló una primicia para los fans de la región: "Una visita a Latinoamérica ocurrirá muy pronto, en específico el próximo 2026".

Deftones es uno de los nombres que encabeza los rumores para la edición 2026 de Lollapalooza Chile. De concretarse sería su regreso al país después de ocho años, tras su última visita en 2018.