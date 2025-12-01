La escritora Julieta Ax editó su nuevo libro, "Julieta en su planeta", en el que relata su experiencia tras ser diagnosticada con autismo a los 31 años y darles sentido a distintos pasajes de su vida, en los que se refugió en distintos "universos".

Ax plantea también una diferencia de síntomas entre mujeres y hombre. "Las mujeres tenemos más facilidad camuflando, entonces es mucho más fácil que uno vea cómo uno tiene que actuar y uno intente como hacer como imitar a los demás en todo. Eso igual hace que uno se sobrecargue mucho y que uno esté siempre sumamente cansado porque es como que uno estuviera actuando como si fuera un teatro", señaló.

La autora explicó que el libro busca "por un lado, para los niños y niñas autistas, como sus padres, comprender y sentirse identificado con esa necesidad de buscar refugio en ese planeta, ese lugar que a uno le gusta mucho. Pero también, de los demás que no son autistas, para que puedan comprenderlos y ver la necesidad de entrar en nuestro planeta, porque no es que queremos estar solos, sino que necesitamos que nos ayuden en ese lado".

