Cuento de los 33 mineros y show del grupo Bordemar marcan la jornada de sábado en Filsa 2025

Este sábado continúa la Feria Internacional del Libro en Estación Mapocho con diversas actividades y temáticas.

Entre lo más destacado de la jornada se encuentra una lectura del cuento "Esperanza, una historia de los 33" escrito por el exministro Laurence Golborne, quien precisamente comandó la operación de rescate de los mineros de San José en 2010.

Esta actividad comenzará a las 12:00 en el escenario Plaza Feria y contará con la narración de la cantante Camila Arismendi, sobrina de Golborne.

Otro de los destacados del día será la presentación musical del grupo Bordemar, un conjunto oriundo de la Región de Los Lagos (invitada de honor de esta edición) que se caracteriza por interpretar canciones de la isla de Chiloé con arreglos orquestales.

Su show comenzará a las 17:00 horas en la Sala de las Artes de la Estación Mapocho.

También habrá una degustación de comida patagónica a las 14:00; una charla sobre la iniciativa Bibliolancha a las 16:00; y una revisión del trabajo del escritor Francisco Coloane a las 17:00 horas.

Para este sábado 22 de noviembre la entrada a Filsa tiene un valor general de $4.500.