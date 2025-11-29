Síguenos:
Tópicos: Cultura | Literatura | Ferias del Libro

Últimos días de Filsa 2025: La literatura mapuche y las artesanías de Los Lagos

Publicado:
Periodista Radio: Paula Lillo
Periodista Digital: Cooperativa.cl

La región, que es invitada de honor en esta edición, cuenta con su propio pabellón donde destacan librería Pu Mapu Lifru y la editorial Cuadernísimos.

Últimos días de Filsa 2025: La literatura mapuche y las artesanías de Los Lagos
 ATON (referencial)

Filsa 2025 estará abierta hasta este domingo en el Centro Cultural Estación Mapocho, entre las 11:00 y las 20:30 horas.

Quedan dos días para que termine la Feria Internacional del Libro de Santiago 2025 (Filsa), donde esta jornada destacan la literatura mapuche y las artesanías oriundas de Los Lagos, la región invitada de honor de esta edición 2025.

Entre los más de 90 stands presentes, la región tiene su propio pabellón. En ella, se encuentra la librería Pu Mapu Lifru, de Jaime Curaqueo; y la editorial Cuadernísimos, de Christian Luco.

"Pu Mapu Lifru es parte del proyecto de librería mapuche, que tiene por objetivo tener en un solo lugar la mayor cantidad de las producciones mapuche de todo el territorio, de todo el Wallmapu", dijo Curaqueo.

"El objetivo es mostrar la cultura, la historia y la lengua, desde nuestra mirada como pueblo mapuche, para ofrecerla a quienes quieran consumir este tipo de libros", indicó.

Luco señaló que "nuestra editorial tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, es 'Confeccionemos Cuadernos', cosidos a mano, hechos a la antigua y con ilustraciones propias también, para fomentar la escritura y el dibujo a mano, que es algo que se ha ido perdiendo un poco".

"Por otro lado, (comercailizamos) historietas, y de éstas tenemos 'Salchi Cómics', que es una serie de historietas sobre Samuel, nuestro perrito salchicha, que tiene relación con cómo uno vive con sus mascotas. También tenemos nuestros cómics de terror y misterio", dijo. 

Filsa 2025 estará abierta hasta este domingo en el Centro Cultural Estación Mapocho, entre las 11:00 y las 20:30 horas. La entrada general tiene un valor de 4.500 pesos, pero para niños y niñas de hasta 12 años pueden ingresar de forma gratuita.

