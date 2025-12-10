El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio encabezó este miércoles la entrega gratuita de la antología "La primera de todas", en conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral, quien en 1945 se transformó en la primera mujer y persona latinoamericana en recibir el galardón.

El Ejecutivo preparó más de 250 actividades a lo largo del país para celebrar el hito, sumando la apertura de una exhibición de objetos relacionados a la poeta en la iglesia y museo San Francisco y el concierto "Chile canta a Gabriela", que contará con artistas como Joe Vasconcellos, Amparo Noguera y Nicole en la plaza de la Cultura

