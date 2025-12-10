Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.3°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Antología de Gabriela Mistral fue regalada por los 80 años del Premio Nobel de Literatura

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio encabezó este miércoles la entrega gratuita de la antología "La primera de todas", en conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral, quien en 1945 se transformó en la primera mujer y persona latinoamericana en recibir el galardón.

El Ejecutivo preparó más de 250 actividades a lo largo del país para celebrar el hito, sumando la apertura de una exhibición de objetos relacionados a la poeta en la iglesia y museo San Francisco y el concierto "Chile canta a Gabriela", que contará con artistas como Joe Vasconcellos, Amparo Noguera y Nicole en la plaza de la Cultura

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados