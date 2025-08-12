Escritora Isabel Allende: la misoginia de Trump permea la sociedad

La escritora chilena Isabel Allende conversó en Lo que Queda del Día de Cooperativa sobre la actualidad en Estados Unidos y cómo la gestión de Donald Trump y la Corte Suprema estadounidense ha "estado eliminando derechos de las mujeres".

"En Estados Unidos se nota mucho con Trump, que la misoginia de de Trump y la falta de respeto por la mujer, la grosería, todo eso ha permeado toda la sociedad, y desde la Corte Suprema que ha ido eliminando derechos de las mujeres también, ahora de todos los trans, de los gay, están eliminando derechos", dijo.

Para la autora, "cada vez que hay una situación que lo permite, le quitan algo a la mujer. Por eso hay que estar alerta siempre. Mira lo que pasa en Afganistán. Entra el talibán y en 24 horas las mujeres perdieron todo, absolutamente".