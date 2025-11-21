Presidente Boric visitó la Filsa 2025: "La lectura es la forma de abrirse al conocimiento y la imaginación"

Este viernes el Presidente Gabriel Boric visitó la Feria Internacional del Libro de Santiago 2025 y entregó un profundo mensaje sobre la literatura.

Mientras visitaba los pasillo de Estación Mapocho el mandatario fue abordado por Paula Molina y Lo que queda del día de Cooperativa, donde destacó la presencia de autores nacionales en el evento, como Hernán Rivera Letelier o Ramón Díaz Eterovic, entre muchos otros.

"Chile es el país real y el país imaginado. Son muchos los que a lo largo de la historia han imaginado Chile y lo han relatado de distintas maneras", destacó Boric.

En ese sentido recalcó que "poder dedicarle tiempo a la lectura, especialmente los niños, es la manera más grande de abrir la cabeza al conocimiento y a la imaginación"

"Alguien que no imagina llega menos lejos que alguien que está imaginando todo el tiempo y la literatura abre esas ventanas", concluyó el Presidente.

La Feria Internacional del Libro de Santiago se realiza en Estación Mapocho hasta el próximo 30 de noviembre.