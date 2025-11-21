Presidente Boric visitó la Filsa 2025: "La lectura es la forma de abrirse al conocimiento y la imaginación"
La Feria del Libro se realiza en Estación Mapocho hasta el 30 de noviembre.
La Feria del Libro se realiza en Estación Mapocho hasta el 30 de noviembre.
Este viernes el Presidente Gabriel Boric visitó la Feria Internacional del Libro de Santiago 2025 y entregó un profundo mensaje sobre la literatura.
Mientras visitaba los pasillo de Estación Mapocho el mandatario fue abordado por Paula Molina y Lo que queda del día de Cooperativa, donde destacó la presencia de autores nacionales en el evento, como Hernán Rivera Letelier o Ramón Díaz Eterovic, entre muchos otros.
Ver esta publicación en Instagram
"Chile es el país real y el país imaginado. Son muchos los que a lo largo de la historia han imaginado Chile y lo han relatado de distintas maneras", destacó Boric.
En ese sentido recalcó que "poder dedicarle tiempo a la lectura, especialmente los niños, es la manera más grande de abrir la cabeza al conocimiento y a la imaginación"
"Alguien que no imagina llega menos lejos que alguien que está imaginando todo el tiempo y la literatura abre esas ventanas", concluyó el Presidente.
Ver esta publicación en Instagram
La Feria Internacional del Libro de Santiago se realiza en Estación Mapocho hasta el próximo 30 de noviembre.