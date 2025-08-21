Los mejores panoramas para el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes 2025

Este sábado 23 de agosto se celebrará la cuarta versión del Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, jornada que busca acercar a las familias al patrimonio cultural del país a través de actividades gratuitas.

La programación de este año rinde homenaje a Gabriela Mistral, a 80 años de la entrega de su Premio Nobel de Literatura, e incluye más de 1.100 actividades en más de 200 comunas, con la participación de más de 700 organizaciones.

Los panoramas más destacados

Entre las actividades más llamativas está la Fiesta de los Patrimonios, en la Plaza de la Cultura en Santiago, que contará con la animación de Christell y presentaciones de Los Frutantes y Cachureos.

También se realizará la I Feria de Patrimonios Escolares en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, con estudiantes y docentes de distintos colegios mostrando objetos, fotos y archivos escolares, además de talleres y presentaciones artísticas.

Otro imperdible es Tikitiklip en el Museo Precolombino, donde se lanzará la Ruta Tikitiklip con visitas guiadas, música en vivo y un recorrido lúdico por la colección arqueológica que inspiró personajes de la popular serie.

Cabe destacar que a lo largo de todo Chile habrá más de mil actividades, con una participación inédita en regiones como La Araucanía, Maule, Ñuble y Los Ríos. Además, por primera vez todas las comunas de Atacama tendrán al menos un panorama disponible.

Las personas que deseen conocer la programación detallada, con actividades por comuna y horarios, lo pueden revisar en www.diadelospatrimonios.cl.