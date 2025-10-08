Un artista chileno intervino de forma efímera el Museo de Cera de Madrid para colocar, al lado del presidente estadounidense, Donald Trump, en el Despacho Oval una figura del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, vestido del muñeco diabólico Chucky con un perro faldero con la cara del argentino Javier Milei.

"Yo trabajo el arte de acción y el arte contextual, que tienen que ver con leer situaciones ya dadas, en este caso la escena que hay en el museo, y mezclarlas con situaciones a nivel global, como es el genocidio en Gaza", explicó este jueves a EFE el artista, Nicolás Miranda.

La escena, 'Child's play' ('Juego de niños'), apenas duró media hora. El artista entró ayer por la tarde con algunos acompañantes al museo madrileño con las figuras escondidas en mochilas y bolsos, los instaló en el Despacho Oval que ya existía y, después de un tiempo y unas cuantas fotografías, desmontó la muestra y se la llevó a su casa.

