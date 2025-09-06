Con un desfile por la Alameda y una ceremonia en el patio central del Centro Cultural GAM, la comunidad circense dio inicio este sábado a las celebraciones del Día Nacional del Circo, fecha en la que se reconoce la riqueza de saberes, técnicas y oficios que dan vida a esta disciplina escénica con más de dos siglos de historia en Chile.

La actividad contó con la presencia de la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo; la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo; autoridades de GAM y representantes de diversas organizaciones del circo.

Durante la actividad en GAM, el Sindicato de Artistas Circenses de Chile destacó la trayectoria de importantes exponentes del circo tradicional. Así, este año el homenaje se extendió a figuras como Agustín Maluenda Ríos (“Pastelito de Chile”) y su hijo, Agustín Maluenda Valencia (“Pastelito Junior”).

La jornada concluyó con un espectáculo abierto a toda la comunidad en el patio central de GAM, que incluyó presentaciones de malabaristas, payasos y números circenses para público de todas las edades.

