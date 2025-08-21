Congreso y Tribunales abren sus puertas por Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes

Este sábado 23 de agosto se conmemora el Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes, y el sector de calles Bandera y Compañía tendrá doble protagonismo, porque tanto los edificios del Congreso Nacional y del Poder Judicial abrirán sus puertas.

Entre 10:00 y 14:00 horas, el Congreso Nacional de Santiago -con ingreso por Catedral 1158- contará con un recorrido especialmente diseñado para las familias que deseen conocer la historia y el valor patrimonial de emblemático recinto, inaugurado en 1876.

En tanto, entre 10:00 y 15:00 horas, el vecino Palacio de los Tribunales abrirá sus puertas con una lista de actividades que incluye una obra de teatro infantil, la presentación de la Banda Instrumental de Gendarmería y un comité de bienvenida encabezado por las ministras de la Corte Suprema Adelita Ravanales y María Soledad Melo.