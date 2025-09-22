Ramón Díaz Eterovic gana el Premio Nacional de Literatura 2025

El escritor Ramón Díaz Eterovic se convirtió en el ganador del Premio Nacional de Literatura 2025, según anunció el Ministerio de las Culturas, las artes y el patrimonio.

"Ramón Díaz Eterovic ha sido uno de los principales interesados en difundir la narrativa chilena que encuentra sus orígenes en la década de 1980, y realizó la antología -junto a Diego Muñoz- de 'Contando el cuento: antología joven narrativa chilena' y 'Andar con cuentos: nueva narrativa chilena'", destacó la entidad.

Además de este trabajo, el autor es reconocido por ser el creador del detective Heredia, un personaje que ha protagonizado más de una decena de sus novelas y que fue interpretado por Claudio Arrendondo en una serie para TVN ("Heredia y asociados", 2005).

Sobre Díaz Eterovic, el Ministerio también destacó que en su carrera ha publicado "22 novelas en Chile y 33 en otros países; 12 libros de cuentos, 4 de poesía, 7 libros de narrativa infantil y juvenil; 2 libros de ensayos, 1 novela gráfica y 10 antologías".

Ramón Díaz Eterovic sucede a Elvira Hernández, quien obtuvo el galardón en 2024. Desde 1972 que el Premio Nacional de Literatura no se entregaba en años consecutivos.