Javier Balladares y Matías Uribe cerrarán este 2025 con la defensa de sus títulos en OFL

La OFL (Open Fight Latam) tendrá una nueva jornada llena de acción el próximo 30 de noviembre en la Sala Omniun en la comuna de Las Condes, en donde dos peleadores nacionales defenderán sus títulos de artes mraciales mixtas.

El temuquense Javier Balladares, campeón sudamericano de OFL, defenderá su título de 125 libras en una revancha ante el brasileño Marcus Vinicius, quien espera reconquistar el cinturón.

Coestelar en la jornada será la pelea del iquiqueño Matías Uribe, campeón de 205 libras, ante el argentino Hernán González.

La jornada también contará con tres combates femeninos, con las chilenas Valenina Escobar, Melissa Gómez y Dominique Souza serán protagonistas.

El evento en su totalidad tendrá 13 peleas profesionales y tendrá lugar el domingo 30 de noviembre, desde las 17:30 horas en la Sala Omnium (Av. Apoquindo 4900).

La cartelera de OFL XIV: