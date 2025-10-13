Chileno Nicolás Valdivia se coronó campeón mundial de karate en Japón

Nicolás Valdivia Ortiz, karateca chileno y seleccionado nacional de la Federación Chilena de Karate de Contacto (FCHKC), se coronó campeón mundial de la International Karate Federation (IKF) en Tokio, Japón.

El triunfo llegó tras vencer en la final al campeón japonés de la categoría adultos cinturones negros -70 kg, resultado que lo convierte en Bicampeón Mundial, sumando este oro al conseguido en el Mundial 2019 realizado en Chile.

El certamen reunió a los mejores exponentes del karate de contacto, donde Valdivia representó a Chile en combates de exigencia física y mental, cerrando con victoria ante un rival local.

El título le otorga clasificación automática para revalidar el campeonato mundial en abril de 2026 en Japón.

Con trayectoria internacional, el deportista ha competido por Chile en países como España, Bulgaria, Uruguay, Brasil, Bolivia, Argentina y Japón, logrando destacados resultados continentales y mundiales.