Valentina Toro conquistó la medalla de oro del Series A en Kuala Lumpur
La karateca chile venció a la japonesa Ai Ito.
La karateca chile venció a la japonesa Ai Ito.
La karateca chilena Valentina Toro se adjudicó la medalla de oro en la categoría femenina de -55 kilos del Series A en Kuala Lumpur, Malasia.
En una reñida final, superó a la japonesa Ai Ito por un ajustado marcador de 7-6. Con esta victoria, la chilena sumó 990 puntos en el torneo disputado en el país asiático.
De esta manera, la chilena sigue firme su camino rumbo al Mundial que se disputará en El Cairo, Egipto, entre el 27 y 30 de noviembre.
¡LA MEJOOOOR! 🥰🥇🥋👸🏻— Team Chile (@TeamChile_COCH) October 4, 2025
La karateca Valentina Toro 🇨🇱 (-55 kg) se coronó campeona 🥇 del Series A de Kuala Lumpur 🇲🇾, luego de vencer a Ai Ito 🇯🇵 (7-6).
Gran precedente pensando en el Mundial de noviembre 😜.#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/B030IikkgD
Por su parte, el nacional Tomás Freire obtuvo la medalla de bronce en la categoría masculina de -67 kg, tras vencer al saudí Mohammed Alassiri con un sólido 5-1.
¡BROOOONCE! 😍😎— Team Chile (@TeamChile_COCH) October 4, 2025
El karateca Tomás Freire 🇨🇱 (-67 kg) se quedó con el tercer lugar 🥉 del Serie A de Kuala Lumpur 🇲🇾, al superar al saudí Mohammed Alassiri 🇸🇦 (5-1).
¡Grande Tomi 👊!#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/cPlAkj2qla