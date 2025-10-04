Valentina Toro conquistó la medalla de oro del Series A en Kuala Lumpur

La karateca chilena Valentina Toro se adjudicó la medalla de oro en la categoría femenina de -55 kilos del Series A en Kuala Lumpur, Malasia.

En una reñida final, superó a la japonesa Ai Ito por un ajustado marcador de 7-6. Con esta victoria, la chilena sumó 990 puntos en el torneo disputado en el país asiático.

De esta manera, la chilena sigue firme su camino rumbo al Mundial que se disputará en El Cairo, Egipto, entre el 27 y 30 de noviembre.

Por su parte, el nacional Tomás Freire obtuvo la medalla de bronce en la categoría masculina de -67 kg, tras vencer al saudí Mohammed Alassiri con un sólido 5-1.