Valentina Toro obtuvo histórica medalla en Chengdú

La karateca chilena Valentina Toro hizo historia este viernes al conseguir una inédita medalla de bronce para el país en los Juegos Mundiales 2025, celebrados en Chengdú.

La deportista nacional se impuso en la definición por el tercer lugar de la categoría Kumite -55 kgs. a la representante local Yuchun Wei con un ajustado marcador de 1-0.

En su ruta a la medalla se enfrentó con la ucraniana Anzhelika Terliuga, a quien venció 5-0, y con la turca Tuba Yakan, que la venció 2-4, ambos combates por el Grupo B.

En semifinales cayó a manos de la alemana Mia Bitsch, por 7-3.

El triunfo de Toro marca un hito para el karate chileno, al ser la primera vez que un representante de esta disciplina sube al podio en este prestigioso megaevento multideportivo.

Tras su victoria, una emocionada Valentina Toro compartió sus primeras impresiones y agradeció el apoyo recibido desde Chile, reconociendo la diferencia horaria que muchos de sus seguidores enfrentaron para verla competir.

"Estoy feliz con la medalla, esperaba un poquito más, sí, tengo un poquito de sentimientos encontrados. Quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieron madrugando, a Team Chile, que estuvieron viendo mi pelea aunque sea medianoche allá. Les mando un beso grande y muchas gracias", expresó la deportista.