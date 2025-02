Valentina Toro y el golpe que la dejó sangrando: Con las mujeres nos pegamos fuerte

La karateca nacional Valentina Toro, quien consiguió quedarse con la medalla de oro en Santiago 2023, utilizó sus redes sociales para compartir el registro de una accidentada practica que la dejó sangrando por la nariz por más de tres horas.

Posteriormente, en conversación con Las Últimas Noticias reveló: "Me comí un combo que ni siquiera vi y de repente sentí que me corría algo por la nariz, me toqué y, claro, estaba sangrando. En verdad, entrenando con las mujeres nos pegamos harto y fuerte".

"La 'Barbi' (Bárbara Huaiquiman) me pedía perdón todo el rato, me llevaba papel para limpiarme y estaba súper triste. Yo le decía: 'No, tranqui, sigamos no más, fue muy bueno el combo. Después del golpe, seguí en combate, porque me sentía bien", complementó.

Finalmente, la deportista nacional sostuvo: "Más tarde estuve haciendo pesas y moviéndome, y no paraba de sangrar la nariz. Me tenía que poner un algodoncito todo el rato, pero no me duele ni nada. Son cosas que pasan, gajes del oficio".