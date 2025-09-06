Excampeón mundial de taekwondo fue detenido en Rusia por estafa y extorsión
Ante las acusaciones, Emin Chetinbag quedó en prisión preventiva.
El ruso Emin Chetinbag, campeón mundial de taekwondo GTF en 2023, fue detenido en Moscú junto con otras cuatro personas, entre ellas varios expolicías, acusado de estafa y extorsión.
El Comité de Investigación de Rusia (CIR) informó en su canal de Telegram que Chetinbag, de 21 años, aprovechándose de que conocía bien a las víctimas, que negociaban con criptomonedas, las invitaba a reunirse e informaba del lugar de la reunión a los miembros de la banda.
Sus cómplices se presentaban como agentes de la policía y extorsionaban a la víctimas con amenazas de detención y de abrir causas penales contra ellas, obligándolas a transferirles a ellos sus activos digitales.
En total, los extorsionadores, uno de los cuales se encuentra prófugo, se hicieron con cuatro millones de rublos, unos 50.000 dólares.
El CIR añadió que Chetinbag y los otros cuatro detenidos fueron acusados formalmente y quedaron en prisión preventiva a la espera de juicio.