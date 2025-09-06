Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago10.1°
Humedad83%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Artes marciales | Tae kwon do

Excampeón mundial de taekwondo fue detenido en Rusia por estafa y extorsión

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Ante las acusaciones, Emin Chetinbag quedó en prisión preventiva.

Excampeón mundial de taekwondo fue detenido en Rusia por estafa y extorsión
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ruso Emin Chetinbag, campeón mundial de taekwondo GTF en 2023, fue detenido en Moscú junto con otras cuatro personas, entre ellas varios expolicías, acusado de estafa y extorsión.

El Comité de Investigación de Rusia (CIR) informó en su canal de Telegram que Chetinbag, de 21 años, aprovechándose de que conocía bien a las víctimas, que negociaban con criptomonedas, las invitaba a reunirse e informaba del lugar de la reunión a los miembros de la banda.

Sus cómplices se presentaban como agentes de la policía y extorsionaban a la víctimas con amenazas de detención y de abrir causas penales contra ellas, obligándolas a transferirles a ellos sus activos digitales.

En total, los extorsionadores, uno de los cuales se encuentra prófugo, se hicieron con cuatro millones de rublos, unos 50.000 dólares.

El CIR añadió que Chetinbag y los otros cuatro detenidos fueron acusados formalmente y quedaron en prisión preventiva a la espera de juicio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada