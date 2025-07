Ignacio "Jaula" Bahamondes: No voy a descansar hasta tener el título

El chileno Ignacio "Jaula" Bahamondes, destacado peleador de artes marciales mixtas que compite en la UFC, aterrizó en suelo nacional y conversó con Cooperativa Deportes sobre lo que ha sido su año, lo que espera para cerrar el 2025 y una visión respecto a las MMA en el país.

El nacional recordó su última pelea en Bakú: "Siempre, de las derrotas he vuelto mejor, de cada pelea aprendo mucho. Rafael Fiziev, un veterano que ha peleado contra los mejores del mundo, me enseñó bastante".

"Se lo dije después de la pelea: 'Me enseñaste mucho, pero el problema va a ser de mi siguiente oponente, porque va a tener que pagar por ti'", contó.

"Sentí su experiencia, yo creo que me novateó. Nunca quiso pelear de verdad. No me hizo nada y aún así me ganó la pelea. Aprendí mucho de estar en un territorio enemigo, siendo co-main event en una pelea importante", sumó.

"Jaula" Bahamondes lamentó una derrota por decisión unánime ante Fiziev en la UFC Baku #Cooperativa90 https://t.co/WLBmZfECcq pic.twitter.com/RIC6Qw7Z8q — Cooperativa (@Cooperativa) June 21, 2025

"Creo que merezco pelear contra un Top 15. UFC todavía cree en mí y sabe que soy joven, que estoy recién aprendiendo y que tengo mucho que mejorar. La verdad, me encantaría pelear contra Renato Moicano o alguien así; en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, donde quiera. Me encantaría poner su nombre en mi resumen", apuntó el santiaguino.

Bahamondes espera volver pronto al octágono: "Yo ya le dije a UFC que iba a estar listo en noviembre para pelear, que ya me empezaran a mandar nombres. (Dije que) no podía terminar este año con el mal sabor de boca, que tenía que agarrarme a combos antes que termine el año".

"Gracias siempre por el apoyo de la gente y acostúmbrense, que vienen cosas buenas, vienen cosas grandes para Chile. Yo ya les dije, no voy a descansar hasta tener el título en mi cintura", señaló.

El cariño de la gente y sus proyectos

En su regreso al país, Bahamondes destacó el afecto del público nacional: "Siempre he sentido el cariño de mi gente chilena. En las buenas y en las malas siempre han estado ahí conmigo".

"Es más notorio que la gente me conoce un poquito más, que sabe un poquito más de un deporte que Chile no estaba acostumbrado a tener victorias o no era muy conocido. Se nota que la gente vibra con mis peleas, vibra con mis victorias y eso me llena de alegría", valoró.

Durante su estadía, Bahamondes no solo se enfoca en su entrenamiento. El peleador está impulsando su marca personal con una línea de ropa exclusiva llamada "Jaula's Crew" y la organización de seminarios de entrenamiento ("One Day Training") para "educar a la gente un poquito más con el deporte".

También se refirió a su inclusión en el videojuego UFC 5: "Lo primero que hice fue agarrar mi mono y pateé a Fiziev por tres rounds, las que no pude pegar allá", comentó entre risas, junto con mencionar "todavía no creo que estoy ahí".

Las MMA en Chile y la proyección de Alberth Bahamondes

Bahamondes también se dio tiempo para hablar de otros compatriotas que brillan en los deportes de combate. Mostró su total apoyo a Christopher "El Tanque" Ewert, quien peleará próximamente en el Contender Series por un contrato con UFC.

"Espero que pronto podamos tener otro chileno en el UFC, sería el inicio de este movimiento que quise empezar hace mucho tiempo", expresó.

También dedicó algunas palabras a su hermano Alberth, que también compite en MMA: "Nos comparan mucho, pero es una persona totalmente distinta. Desde muy chico tuvo actitudes distintas que yo".

"Sabe moverse muy bien con los medios, no tiene vergüenza y aparte tiene un talento espectacular. Agarró el MMA mucho antes que yo, entonces tiene todo, solo está en él poder llegar hasta hasta la cima".

"Yo le he dicho muchas veces, eh: 'No te apures porque tú vas a llegar, no importa cuándo, no importa cómo, pero vas a llegar. Lo único que necesitas hoy en día es experiencia'. Va a ser mejor que yo, obvio. Lo tiene todo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alberth Bahamondes (@jaulitabahamondes_155)

Además, destacó su admiración por la luchadora nacional Stephanie Vaquer, quien triunfa en la WWE y con quien ha tenido algunas instancias para coincidir.

"Ver historias de compatriotas que están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, en otro país y en otro deporte, me llena de alegría. Fue un honor poder compartir y aprender de Stephanie", dijo, revelando que tienen una buena relación y comparten "historias muy parecidas".