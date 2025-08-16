Tópicos: Deportes | Atletismo | Chilenos
Diego Uribe estableció nuevo récord nacional en los 3.000 metros
Autor: Cooperativa.cl
El chileno terminó en el lugar 18 en el Meeting Voor Moon, en Bélgica.
El atleta chileno Diego Uribe estableció este sábado un nuevo récord nacional en los 3.000 metros planos, en el Meeting Voor Moon, en Kessel-lo, en Bélgica.
El mediofondista nacional registró un tiempo de siete minutos, 50 segundos y 04 centésimas y terminó en el 18° lugar en la carrera.
El récord anterior pertenecía a Carlos Díaz, con un tiempo de 7'51''30.
Los ganadores en Bélgica fueron los estadounidenses Woody Kincaid (7:42.23), Kasey Knevelband (7:42.90) y Vincent Ciattey (7:43.52).
