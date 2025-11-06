María Ignacia Montt realizó clínica deportiva para fomentar hábitos saludables en Renca

En el Estadio Municipal de Renca se realizó una nueva Clínica Deportiva del programa Cities for Better Health (CBH), iniciativa global del Laboratorio Novo Nordisk que se desarrolla en más de 50 ciudades a nivel mundial y que busca fomentar la vida sana y la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes en niños, niñas y adolescentes.

La actividad reunió a más de 30 estudiantes de la comuna, parte de ellos con diagnóstico o sospecha de diabetes tipo 1, quienes participaron junto a la destacada atleta nacional María Ignacia Montt, diagnosticada con esta enfermedad crónica y embajadora de Novo Nordisk, en una jornada de deporte, conversación y aprendizaje sobre hábitos saludables.

Durante la clínica, los participantes compartieron experiencias con la deportista, realizaron ejercicios en estaciones y concluyeron la jornada con un "break saludable", reforzando la importancia de la actividad física y la alimentación equilibrada como herramientas de prevención y bienestar emocional.

"Hoy día estamos en una clínica deportiva con niños de distintos sectores de Renca, la idea es demostrarles que sí se puede hacer deporte y tener una vida saludable aunque algunos tengan diabetes al igual que yo. Con esta actividad acercamos el deporte a los niños que participaron felices y lo dieron todo en la cancha", expresó la deportista.