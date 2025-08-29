Martina Weil repasó su nuevo récord: Estaba muy nerviosa, con harto susto

La atleta chilena Martina Weil vivió una jornada inolvidable en la final de la Liga de Diamante en Zúrich, donde no solo se codeó con las mejores del mundo, sino que también estableció un nuevo récord nacional para los 400 metros planos.

A pesar de la presión, la deportista confesó que enfrentó la carrera con gran nerviosismo: "Estaba muy nerviosa y con harto susto, porque la pista 1 claramente no es la mejor", dijo a Las Ultimas Noticias.

Con un tiempo de 49.72 segundos, Weil rompió su propia marca y se ubicó en un espectacular cuarto lugar, demostrando su crecimiento en una de las competencias más prestigiosas del atletismo mundial. "Estoy muy contenta. Más que por el tiempo, que obviamente me tiene muy feliz, por la actitud previa a la carrera", afirmó la atleta, quien destacó su capacidad para sobreponerse a los nervios y ejecutar su plan.

La chilena describió la carrera como una experiencia de alta exigencia física y mental. "Terminó destruida", comentó su entorno sobre las secuelas de una competencia en la que tuvo que "hacer y no dejarme llevar por el resto". A pesar del desgaste, se mostró "muy orgullosa y tranquila" por su desempeño, lista para recuperarse de sus "heridas de guerra".

Desde la tribuna, su madre y medallista olímpica, Ximena Restrepo, vivió el momento con gran emoción y orgullo. "Estamos fascinados. Hizo una muy buena carrera, mucho más de lo que esperábamos", admitió en palabras a El Mercurio.

La actual vicepresidenta de World Athletics no ocultó su anhelo de que su hija supere su récord sudamericano, vigente por más de tres décadas. "No veo la hora de que suceda, ojalá sea en el Mundial de Tokio. Ya es hora de que el récord caiga y ojalá sea ella quien lo supere", sentenció.

Tras este increíble resultado, que la dejó a solo ocho centésimas del récord sudamericano y la posicionó como la décima mejor del ranking del año, Weil ya tiene la mira puesta en su próximo gran desafío: el Mundial de Tokio, en poco más de dos semanas. "La confianza que me da es que las cosas están saliendo porque tenían que salir, porque estoy haciendo las cosas bien. Por confiar en mí, por correr mi carrera, no correr la de nadie más", concluyó, reafirmando la madurez que ha alcanzado en la elite del atletismo.