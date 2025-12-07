Síguenos:
Tópicos: Deportes | Atletismo | Corridas

Jorge Pérez y Victoria Lara ganaron el desafío running en Concón

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los deportistas ganaron el 10K en la Región de Valparaíso.

Jorge Pérez y Victoria Lara ganaron el desafío running en Concón
Jorge Pérez (27) y Victoria Lara (26) fueron los grandes ganadores de los 10K Concón, competencia que se realizó durante la mañana de este domingo en el borde costero de la capital gastronómica.

Un total de 1.000 atletas vivieron una gran jornada de running, con un agradable clima semi despejado y espectacular marco de público. En la cuarta edición de la prueba los competidores recorrieron Avenida Borgoño, con partida y meta en Playa Amarilla.

Los festejos fueron para Jorge Pérez y Victoria Lara, quienes registraron tiempos de 31:24 minutos y 38:49 minutos, respectivamente.

El podio en la categoría masculina fue completado por Omar Ceballo (31:42) y José Tomás Torres (34:38). En damas el segundo lugar fue para Sofía Pérez (40:26) y el tercero para Heileen Chamorro (42:10).

