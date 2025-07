Santiago acogerá exigente competencia de trail running en noviembre

La comuna de Las Condes acogerá la competencia "From the City to the mountains", evento de trail running con diferentes distancias para que corredores que recién están partiendo y expertos participen, la que se desarrollará el 8 de noviembre en el sector de las piscinas Anakena.



La marca outdoor The Nort Face, organizadora de la competición, lanzó sus inscripciones para las distancias de 3, 10, 25, 50 y 80 kilómetros, con una early ticker que superó la venta en dos horas.

El desafío invita a las tres primeras categorías a realizar una excelente oportunidad para conocer las montañas del sector oriente, mientras que los amantes del trail running, que asistirán a las 2 largadas más desafiantes, vivirán una carrera versión 2025 de primer nivel.

La carrera comenzará y finalizará en un Base Camp que tendrá diferentes activaciones y dinámicas relacionadas a la disciplina, también dispondrá de sectores de recuperación y recreación para los equipos, las familias que acompañan a los atletas a superar sus límites y a los amigos que quieran compartir y disfrutar el espacio con los amantes del outdoor.

Además, contará con la presencia de atletas de la marca como Daniela Navarrete, Emanuel Salinas, Dominga Villarino, Moisés Jímenez, entre otros que acostumbran a competir en el más alto nivel de esta disciplina.

También habrá figuras deportivas internacionales de Perú. Argentina y Estados Unidos.