Viral accidente: Atleta estadounidense ganó prueba de 400 metros vallas con los genitales afuera

El atleta estadounidense Chris Robinson logró el triunfo en los 400 vallas del Golden Spike de Ostrava, República Checa, pero su victoria se caracterizó por un accidente con su indumentaria que se volvió viral.

Los cortos pantalones de Robinson dejaron escapar su pene en plena competencia. Pese a que tuvo un intento de acomodarse, el deportista tuvo que seguir corriendo con los genitales al aire.

Eso no fue todo, pues el inconveniente le obligó a lanzarse de cabeza hacia la meta. Todo valió la pena para el norteamericano, que además de ganar logró su mejor marca del año con 48.05 segundos.

El llamativo contratiempo se vio en primer plano a través de las repeticiones de la transmisión oficial, que la rompieron en redes sociales.

- Revisa el momento:

*Advertencia: Las siguientes imágenes contienen desnudos

Chris Robinson 🇺🇸 pulled off one of the wildest 400m hurdle wins you'll ever see. He ran half the race fighting wardrobe malfunctions; his manhood kept slipping, forcing him to readjust after nearly every hurdle. Still won in SB of 48.05. pic.twitter.com/hClDQimk8O