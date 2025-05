Carlos Díaz y su triunfo en el Maratón de Santiago: Fueron meses de preparación para ese gran día

Carlos Díaz, ganador del Maratón de Santiago 2025, conversó con Cooperativa Deportes sobre su logro, siendo el primer chileno conquistar la carrera en 17 años, y valoró el sacrificio realizado y los meses de preparación para llegar a la meta.

"Fueron más de tres meses de entrenamiento que uno espera por ese gran día y lo único que uno quiere es demostrar todo el tiempo que se sacrificó", declaró Díaz.

También expresó su felicidad por ver a "tanta gente participar, todos con sus objetivos, sueños, y viendo como a nivel nacional se va haciendo más grande el Maratón de Santiago".

Respecto a los 17 años sin un campeón chileno, Díaz explicó que ha ocurrido un cambio generacional, recordando que el Maratón "estuvo bastante dejado de lado".

"Por mi parte hemos hecho un un gran trabajo con mi entrenadora a nivel de vida, porque yo he participado nueve veces en el Maratón de Santiago, de las cuales siempre estuve en los 10 km, en los 21 km, entonces, ya estábamos logrando un nivel de madurez para poder asaltar el Maratón y no simplemente correrlo, sino el poder estar peleando los puestos adelante ahí", explicó.

"Entonces, hasta que no me sentí preparado para para poder llegar a este punto, digamos que con un nivel a nivel internacional bueno, no iba a saltar tampoco a los 42 kilómetros, que también son palabras importantes", agregó.

Díaz también comentó que su sueño era poder pelear con la hegemonía de los atletas africanos y contó detalles de su preparación en Kenia, donde están los mejores maratonistas del mundo.

"Eso fue la importancia más para mí a nivel psicológico, el ir a Kenia, el volver a a rozar con atletas de nivel mundial donde uno entrena con campeones olímpicos, campeones mundiales, incluso uno ve atletas récord mundiales entrenando en la misma pista, entonces creo que ese fue el punto donde yo nuevamente agarré la rutina del alto rendimiento, la del atletismo puro", relató.

"Después, cuando me plantearon la idea de correr el Maratón de Santiago, dije, sí, estoy preparado, he estado entrenando muy bien aquí en Kenia. Entre medio tuve el paso por la media maratón de Berlín, donde pude batir el récord de Chile y eso dije, sí, creo que lo puedo hacer muy bien y y pelear con con los mejores ahí en Santiago", recordó.

Por último, habló de su proyección: "Con el Maratón de Santiago, siento que pasé a un nivel de madurez, como que pasé a otro escalón, porque es el primero que yo puedo ganar. Y Creo que eso lo vamos a reflejar, porque necesitaba esa confianza tanto para los Juegos Panamericanos que vamos a atacar en Lima y para lo que se va a tener que hacer para las marcas mínimas de los Juegos Olímpicos de Los Angeles, que vamos a intentar hacerlas a finales del próximo año".