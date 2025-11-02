El keniano Benson Kipruto conquistó el Maratón de Nueva York

El keniano Benson Kipruto se proclamó este domingo campeón del Maratón de Nueva York tras un increíble esprint final con su compatriota Alexander Mutiso, por apenas 16 centésimas de segundo.

Kipruto cruzó la meta con un tiempo de 2h08:09, el mismo que Mituso. En tercera posición quedó el también keniano Albert Korir.

Kenia copó este domingo los tres puestos del podio tanto en la prueba masculina como en la femenina del Maratón de Nueva York.