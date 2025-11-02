Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago27.3°
Humedad25%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Atletismo | Maratón

El keniano Benson Kipruto conquistó el Maratón de Nueva York

Publicado:
| Periodista Digital: EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El keniano Benson Kipruto se proclamó este domingo campeón del Maratón de Nueva York tras un increíble esprint final con su compatriota Alexander Mutiso, por apenas 16 centésimas de segundo.

Kipruto cruzó la meta con un tiempo de 2h08:09, el mismo que Mituso. En tercera posición quedó el también keniano Albert Korir.

Kenia copó este domingo los tres puestos del podio tanto en la prueba masculina como en la femenina del Maratón de Nueva York.

Síguenos en Google News
Las + leídas