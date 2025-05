¡Oro chileno! Carlos Díaz se alzó como flamante ganador del Maratón de Santiago

La edición 2025 del Maratón de Santiago celebró al chileno Carlos Díaz como su principal monarca tras conquistar la categoría estelar masculina de 42 kilómetros.

El chileno hizo gala de su solidez y estrategia impecable para arremeter y firmar un tiempo de dos horas, nueve minutos y 50 segundos, sacando una gran distancia respecto a sus contrincantes.

"No son solo tres meses entrenando, es toda una vida. Agradezco a todos lo que me ayudaron. Son 15 años de carrera, con gente apoyando. En la parte final me sentí con confianza y pude terminar con fuerza los últimos kilómetros", señaló a TVN tras cruzar la meta.

