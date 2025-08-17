Sebastián Marzal y Estrella Ferry se llenaron de gloria en la Media Maratón de La Serena

Una verdadera fiesta del running se vivió en La Serena, donde 3.000 corredores se congregaron para la 2ª edición de la Media Maratón 21K La Serena 2025, que recorrió las calles de la ciudad nortina desde la Plaza de Armas hasta el icónico Faro, y que contó con el apoyo permanente de un público que alentó a los atletas a lo largo de los exigentes 21 kilómetros de trazado.

La competencia se desarrolló bajo un clima templado, donde la victoria en la categoría Varones 21k fue para Sebastián Marzal, quien revalidó el triunfo conseguido el año pasado en esta misma prueba. El atleta coquimbano cruzó la meta en un tiempo de 01'08"57, a dos segundos sobre su escolta en el podio, Jaime Cárcamo (01'11"09). En tercera posición finalizó Daniel Quintero (01'11"48). En los 10k el ganador fue Matías Silvalastra.

"Fue una gran carrera, me siento muy feliz por haberla ganado nuevamente. Es muy importante tener una carrera de este tipo, masiva y con distancia certificada, para que los deportistas locales no tengamos que siempre viajar para poder buscar marcas", comentó Sebastián Marzal.

En la categoría Damas, la carrera estuvo dominada por Estrella Ferry (01'25"59), quien brilló con luz propia y se quedó con el escalón más alto del podio. Heileen Chamorro se aseguró el segundo lugar (01'29"40), mientras que Karen Torrealba completó el podio femenino con un crono de 01'29"47. En los 10k la vencedora fue Margarita Masías.

"Fue una muy linda carrera, recorriendo el casco histórico y la costa, con un clima perfecto y mucho entusiasmo de la gente que salió a las calles para apoyarnos y disfrutar en familia", sostuvo Margarita Masías.

La jornada estuvo llena de emociones con las categorías 10k, 5k y 2k inclusivo, con corredores experimentados, aficionados y familias completas unidos para ser parte de una verdadera fiesta deportiva. El recorrido, que contó con todo lo necesario para correcta realización, recorrió las calles llenas de historia de la ciudad, ofreciendo un desafío único y una experiencia memorable para todos los participantes, especialmente en los tramos finales con el mítico Faro de La Serena como telón de fondo para el arribo de los corredores a la meta.

"Ha sido un gran salto hacia adelante en esta competencia. Se cumplieron todas las expectativas de la organización. Vinieron atletas de todo Chile. Fue una jornada impecable que se ha transformado en la más grande del norte del país y una fecha fija del calendario nacional. Ya esperamos con ansias la edición 2025 que, como gran novedad, tendrá la distancia de 42k", señaló Antonio Marshall, embajador de la corrida y conocido como el Forrest Gump chileno, por correr con el mismo look running del legendario personaje de cine.