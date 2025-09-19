La reflexión de Martina Weil tras quedar fuera de la final del Mundial: Me quedo con todo lo que logré

La atleta chilena Martina Weil, novena en los 400 metros del Mundial de Atletismo que se celebró en Tokio, reflexionó en sus redes sociales sobre sus logros en la temporada, tras haber quedado fuera de la final de la competencia por sólo cuatro milésimas de segundo.

"A veces se gana y a veces se queda fuera de la final por 0.004. Una de las cosas que más me gusta del atletismo, lo medible que es, fue lo que me jugó en contra en este mundial", escribió Weil en Instagram.

"Pero esta temporada la puedo medir de otras maneras también. Puedo medirla en risas entrenando, en mensajes de apoyo y en veces que mejoré mi marca. Puedo medirla en correcciones que me hizo mi entrenador y en competencias en las que rendí cuando tenía que rendir. Puedo medirla en la cantidad de veces que me enfrenté a las mejores del mundo y en los entrenamientos que me hicieron cuestionar mi carrera deportiva", explicó la velocista.

Finalmente, aseveró que "con eso me quedo, con todo lo que logré. Pero sin olvidar todo lo que queda por lograr".

"Gracias a toda la gente en Chile que ha estado a mi lado durante esta temporada de ensueño. No hay nada que me haga más ilusión que representar nuestra bandera", cerró.