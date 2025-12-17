Martina Weil: Quiero clasificar al Championship, batir el récord y ganar los Juegos Sudamericanos

La atleta Martina Weil conversó con Cooperativa Deportes tras ser premiada por el Club Deportivo Universidad Católica como la mejor deportista del año 2025 y valoró los logros de su temporada, aunque también proyectó sus metas a futuro.

"Hice una campaña bajo techo que no hacía hace mucho tiempo porque tuve una mala experiencia y quedé un poco traumada. (...) Pero resultó, terminé metida en el Mundial en una final, una cosa que no me hubiese imaginado de ninguna manera. (...) Esta es la primera de varias premiaciones", declaró la velocista.

Seguido a ello, recordó su derrota e aquella instancia: "Sigue siendo igual de frustrante, no te voy a decir que no, pero ahora lo veo como una motivación. Siento que sí, fue un porrazo definitivamente, pero al final hay que levantarse, sacudirse el polvo y seguir adelante".

Finalmente, Weil reconoció: "Quiero clasificar al último Championship (Mundial), quiero batir el récord sudamericano por fin, ya que lo tuve ahí al lado, y también quiero ganar los Juegos Sudamericanos porque nunca he sido campeona ahí".

Tras esto, cerró refiriéndose al récord de su madre, Ximena Restrepo: "La única persona más desesperada que yo por batir ese récord es ella. Lo único que quiere es que tenga mi nombre. Si al final esa es la gente que me ha criado (...), pero es bacán que el récord sea de mi mamá, como que le agrega más todavía".