Martina Weil recordó polémica de Santiago 2023: "Sentí que me apuñalaron por la espalda"

La atleta chilena Martina Weil abordó la polémica que se vivió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 cuando su madre, Ximena Restrepo, fue acusada de presiones y maltratos contra deportistas de la posta 4x400.

A casi dos años de esa situación, la deportista nacional pasa por un gran momento y con esa perspectiva contó cómo vivió aquel momento.

"Fue penca, muy fome. La gente decidió interpretar las cosas como se les dio la gana, y eso fue lo penca. Pero me sirvió para darme cuenta rápidamente de quiénes eran las personas que iban a estar a mi lado cuando las cosas fueran mal", dijo Weil en Revista Ya.

"Ahora que me está yendo bien de nuevo, estoy recibiendo mucho cariño y buena onda, pero recuerdo perfectamente quiénes me acompañaron cuando se decían cosas sobre mí que no eran verdad. Yo me quería meter en un hoyo y no salir nunca más. Me duró harto tiempo eso. Todo el año pasado tenía cero ganas de ir a Chile, de abrir Instagram, publicar fotos, nada", añadió.

Weil también explicó como esa situación le afectó en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Al terminar, me estaban esperando y no hablé con ningún periodista, porque solo habían hablado mal de mi mamá y de mí, y además esperaban una entrevista con la cara llena de risa después de haber corrido mal. Es su pega, lo sé, pero es difícil no tomárselo personal cuando escriben de ti", comentó.

"Los tiempos que marqué no fueron tan terribles, la verdad. No fue tan malo. Pero el atletismo era mi lugar seguro, donde hice amigos, armé otra familia y sentí que me habían apuñalado por la espalda. Perdí mi lugar seguro. Cambió mi relación con el deporte", completó.