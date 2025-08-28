Martina Weil rompió otra vez el récord nacional de 400 con lucida actuación en la Diamond League

La atleta chilena Martina Weil nuevamente mostró que en la actualidad es la mejor velocista el país al romper nuevamente el récord nacional de los 400 metros con una destacada actuación en la Diamond League, el circuito profesional más importante del mundo.

La deportista nacional remató cuarta en la carrera realizada en Zurich, Suiza, con un tiempo de 49,72 segundos, superando los 49,83 que tenía anteriormente.

La chilena fue parte de una carrera muy rápida que terminó siendo ganada por la bahreiní Salwa Eid Naser (48,70).