Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago11.4°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Atletismo | Martina Weil

Martina Weil rompió otra vez el récord nacional de 400 con lucida actuación en la Diamond League

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La chilena remató cuarta en la carrera desarrollada en Zurich.

Martina Weil rompió otra vez el récord nacional de 400 con lucida actuación en la Diamond League
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La atleta chilena Martina Weil nuevamente mostró que en la actualidad es la mejor velocista el país al romper nuevamente el récord nacional de los 400 metros con una destacada actuación en la Diamond League, el circuito profesional más importante del mundo.

La deportista nacional remató cuarta en la carrera realizada en Zurich, Suiza, con un tiempo de 49,72 segundos, superando los 49,83 que tenía anteriormente.

La chilena fue parte de una carrera muy rápida que terminó siendo ganada por la bahreiní Salwa Eid Naser (48,70).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada