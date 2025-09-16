Síguenos:
Deportes | Atletismo | Martina Weil

Martina Weil terminó top ten en el Mundial de Tokio

Autor: Cooperativa.cl

La chilena quedó fuera de la final por apenas una centésima de segundo.

Martina Weil terminó top ten en el Mundial de Tokio
La velocista chilena Martina Weil puso fin a su participación en el Mundial de Tokio en la novena posición de la clasificación general de los 400 metros luego de quedar fuera de la carrera por las medallas por apenas una décima de segundo.

La deportista nacional remató cuarta en su heat de semifinales (el más rápido) al terminar con un tiempo de 49,88 segundos, por debajo de la última clasificada, la noruega Henriette Jaeger (49,87 segundos).

Con ello, la nacional pone fin a una temporada de lujo donde además de este top ten fue cuarta en el Mundial Bajo Techo, podio en la Liga de Diamante y variados récords nacionales quebrados.

