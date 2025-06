Martina Weil y opción de superar el récord de su madre, Ximena Restrepo: Lo veo muy posible

La atleta nacional Martina Weil vive un buen presente tras batir dos veces al hilo la marca nacional en los 400 metros y, en una reciente entrevista, evaluó la posibilidad de superar el récord sudamericano que está en poder de su madre, Ximena Restrepo.

Con un registro de 49,64 segundos, la colombiana logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y ante esto, su hija sostuvo que: "Lo veo muy posible (superar la marca). Ahora más que nunca".

"En un momento me cuestioné si iba a bajar de los 50 segundos. Todos los deportistas de alto rendimiento hemos dudados de uno mismo cuando no se dan los resultados, pero el saber que tengo las capacidades, me hacen creer que ya va a salir", añadió en entrevista con CNN Deportes.

Tras esto, añadió: "Desde el día en que empecé a correr 400 metros, en mi casa la 'broma' es que el récord se debe quedar en la familia. No es un tema tabú para mi madre. Ella no prefiere a nadie más que yo para superar esa marca".

Ahora con un crono de 49,83 tras su paso por la Diamond League de París, Weil pondrá su objetivo para Campeonato Mundial de Atletismo que tendrá que se celebrará del 13 al 21 de septiembre en Tokio