Tópicos: Deportes | Atletismo | Martina Weil

[VIDEO] Martina Weil finalizó séptima en la Diamond League de Silesia

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La atleta chilena compitió en los 400 metros planos.

La atleta chilena Martina Weil finalizó en el séptimo lugar este sábado en la final de los 400 metros planos de la Diamond League de Silesia, en Polonia.

Weil completó la carrera con un tiempo de 50.28 segundos, mientras que la ganadora fue la dominicana Marileidy Paulino (49.18).

